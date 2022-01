Rechtszaak over Nirvana-albumhoes met blote baby afgewezen

MUZIEK Mariah Carey schrijft opnieuw geschiede­nis met ‘All I want for Christmas’

Mariah Carey staat voor het derde jaar op rij bovenaan de Hot 100 van Billboard met haar kerstklassieker ‘All I want for Christmas is you’ uit 1994. Daarmee schrijft de zangeres geschiedenis in de Amerikaanse hitlijst, geen enkele andere artiest heeft de lijst in drie verschillende periodes aangevoerd.

22 december