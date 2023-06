RECENSIE. Vunzige teksten werden luidkeels meegebruld: The Weeknd imponeert tijdens start nieuwe tournee

MUZIEKGeboren entertainer. Gedroomde hitkanon. Motherfucking starboy . Abel Tesfaye (33), beter bekend als The Weeknd, trapte zaterdag zijn ‘After Hours til Dawn’-tournee officieel af in Manchester. Een groot spektakel, inclusief een gigantische zwevende maan en apocalyptische stad met imposante wolkenkrabbers. 60.000 fans werden in een trance gebracht met songs over louche feestjes vol drugs, vunzige seks en vervreemding. Wij waren erbij en oordeelden: krachtig, klassevol én loepzuiver.

Een apocalyptische stad met realistisch ontworpen wolkenkrabbers prijkt op het podium. Met daarbovenop: Abel Tesfaye, van kop tot teen gehuld in het wit. Een zilveren masker bedekt zijn gezicht terwijl hij de tonen van ‘Take My Breath’ inzet. En adembenemend is de juiste beschrijving: 60.000 fans wanen zich meteen in een ander universum. Eentje waar The Weeknd al twee jaar vol passie over zingt op de platen ‘After Hours’ en ‘Dawn FM’.

Tientallen dansers bewegen synchroon over het podium, terwijl er een spectaculaire lichtshow straalt. De retrobeat in ‘Sacrifice’ teleporteert ons even naar de jaren 70. Kosmische synthpop in ‘How Do I Make You Love Me’ brengt ons terug naar de wereld van de bad boy van de discopop. Sensueel, charismatisch en zelfzeker zweeft hij over het podium dat tot diep in de menigte uitsteekt. Zijn stem ijzersterk en vlijmscherp.

“Never need a bitch. I'm what a bitch needs”, weergalmt door de arena. Extase vanaf de eerste zin. Het R&B-lied zorgt voor een euforisch en groot meezingmoment. ‘Heartless’ wordt vlekkeloos uitgevoerd onder een kolossale groene maan van tientallen meters hoog. In het midden van de catwalk schittert dan weer een gigantisch zilveren beeld. Een streling voor het oog én het oor. Met het opzwepende ‘Can’t Feel My Face’ maakt The Weeknd zijn inner feestbeest het hof. 60.000 aanwezigen halen hun beste dansmoves boven. ‘Lost In The Fire’ zet de arena letterlijk in vuur en vlam. “Het is fucking heet in Manchester vanavond”, klinkt het bij Tesfaye. “Dus laten we het nog wat heter maken.” De temperatuur stijgt opnieuw bij een verbazingwekkende uitvoering van ‘The Hills’. Het is glashelder: de zanger moet en zal imponeren.

En dat doet hij ook. De ‘After Hours til Dawn’-tour haalt alles uit de kast. Werkelijk alle hits van de Canadese zanger komen aan bod en hebben stuk voor stuk een creatieve visie die tot leven wordt gebracht. Van debuutsingle ‘Wicked Games’ - die de arena overspoelt in een diepblauwe kleur die perfect past bij de melancholische tekst - tot ‘Popular’, de soundtrack van de veelbesproken reeks ‘The Idol’. Dat de serie massaal bekritiseerd wordt door de expliciete seksscènes kan hem niet deren. Niet geheel toevallig is Tesfaye - net als de reeks - niet vies is van pikante taferelen. Zo zingt hij de hele avond maar al te graag over hoe hij de meest sinistere seksstandjes uitprobeert op losbandige feestjes, zich aan gangbangs waagt en houdt van wurgseks. Tot groot genot van het publiek, die de vunzige teksten luidkeels meebrult. Hij zigzagt door de arena, terwijl hij zijn kruis net niet vastneemt. Opzwepend en met veel sexappeal. En dan hebben we het nog niet gehad over de songs waarin hij zijn druggebruik beschrijft. Op het menu staan onder meer cocaïne, xanax, MDMA en ketamine.

Maar we krijgen ook een zachtere en gevoeligere kant van The Weeknd voorgeschoteld. Zodra hij zijn zilverkleurig gezichtsmasker afdoet, zien we eindelijk de ruwe emoties van de gekwelde artiest. Zo wordt er in ‘After Hours’ gretig geflirt met zelfdestructie. Door de innemende performance van ‘Is There Someone Else’ voelt het even alsof ons bloedende hart uit onze borstkas wordt gerukt. De smachtende snikken in ‘Call Out My Name’ klinken wanhopig en doorleefd. Beetje bij beetje worden de arrogante lagen van de zanger afgepeld. Abel transformeert even in een kwetsbare, tedere en troostende minnaar. Achtervolgd door trauma’s en spijt.

Met ‘The Morning’ haalt hij het grof geschut boven. Het tempo gaat opnieuw de hoogte in en 60.000 fans zetten hun keel open. Het geschreeuw is oorverdovend. En ja hoor, daar is hij weer: de Canadese artiest, die blaakt van zelfvertrouwen. Tesfaye smult zodanig van de aandacht, dat hij twee minuten pauze neemt om het massale gejoel in zich op te nemen. “Ik hou van jullie. En ik zou sterven voor jullie”, klinkt het dankbaar. De tonen van ‘Die For You’ worden ingezet. Een welgemeende liefdesbrief aan de fans.

‘Save Your Tears’ en ‘Less Than Zero' - naar eigen zeggen zijn favoriete lied van ‘Dawn FM’ - worden gebracht met veel schwung. Er wordt uitbundig gedanst, gezongen en geschreeuwd. Maar het apocalyptisch feest barst pas volledig los bij ‘Blinding Lights’, de meest beluisterde Spotify-hit in 2020. Eén groot spektakel, met oogverblindende lichtjes die schijnen doorheen de volledige arena. Met de uitvoering van monsterhit ‘Starboy’ grijpt hij naar goud.

Eén ding is zeker: The Weeknd is een motherfucking Starboy. 60.000 aanwezigen bevestigen. Zelfs als hij zichzelf profileert als iemand die niet in staat is om lief te hebben of geliefd te worden, zijn de fans onbetwistbaar toegewijd aan de provocerende en charismatische ster. In maart werd hij door Guinness World Records gekroond tot de populairste artiest ter wereld. En vanavond bewijst hij dat hij royalty is. Tesfaye zorgt voor een combinatie van schoonheid en waanzin, vervat in een spektakel dat zelfs intiem aanvoelt.

SETLIST. Deze nummers speelde Abel Tesfaye in het Ethihad stadion in Manchester 1. Dawn FM 2. Take My Breath 3. Sacrifice 4. How Do I Make You Love Me 5. Can’t Feel My Face 6. Popular 7. Lost In The Fire 8. Hurricane 9. The Hills 10. Kiss Land 11. Often 12. Crew Love 13. Starboy 14. House Of Balloons 15. Heartless 16. Low Life 17. Reminder 18. Party Monster 19. Faith 20. After Hours 21. Out Of Time 22. I Feel It Coming 23. Die For You 24. Is There Someone Else 25. I Was Never There 26. Wicked Games 27. Call Out My Name 28. The Morning 29. Save Your Tears 30. Less Than Zero 31. Blinding Lights 32. Creepin 33. Double Fantasy 34. Moth To A Flame

The Weeknd speelt 11 en 12 juli in het Koning Boudewijnstadion, in Brussel.

