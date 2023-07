RECENSIE. Vunzige teksten werden luidkeels meegebruld: The Weeknd imponeert in het Koning Boudewijnstadion

Muziek 25 JAAR K3. “Plots werd de wijn ingeruild voor Fanta”: met het succes komen ook de restric­ties voor K3

“We deden zes, zeven shows op een weekend. Van de zee naar Limburg, naar Brabant en terug naar de zee.” Monsterhit ‘Heyah Mama’ katapulteert K3 het sterrendom in. Daar horen een aangepast imago - als levende stripfiguurtjes - én een hoop restricties bij. Geen vriendjes in het openbaar, geen flessen wijn voor het optreden meer. En toch groeit het succes manager William Vaesen boven het hoofd. Enter ‘Studio 100'. “Dat overnamebedrag? Laten we zeggen dat het in een goeie prijsklasse zat.”