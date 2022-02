RECENSIE. Stromae bevestigt in eerste Brusselse try-out sinds jaren zijn status als wereldster

Billie Eilish legt opnieuw concert stil om veiligheid fans te checken: “Neem even adem”

Een opvallend moment tijdens het concert van Billie Eilish in New York: de zangeres legt de show even stil en richt zich tot het publiek. “Als jullie willen gaan zitten, mag dat. Neem even adem.” Ze vraagt de bezoekers vooraan ook om elkaar ruimte te geven. Het is niet de eerste keer dat Eilish zich bekommert over de veiligheid van haar fans. Begin februari legde ze ook al even een concert stil toen een fan medische hulp nodig had. “Ik wacht wél om verder te gaan tot mijn fans oké zijn”, zei Eilish toen, waarmee ze leek te zinspelen op Travis Scotts dodelijke Astroworld-festival in november.

