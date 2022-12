RECENSIE. “Onwaarschijnlijk moment wanneer Axelle Red haar drie dochters op het podium haalt”

MuziekRood is nog steeds het meest sensueel. Axelle Red vouwde in de Roma na haar witte winterjas haar kersverse Kerstalbum open en kuste de vrieskou met eigentijdse klassiekers vaarwel. Al verraste de artieste vooral met een betoverend en uniek momentje toen plots haar drie dochters mee kwamen zingen met een mama in zeer grootse doen.

Ze selecteerde liefdevol liedjes, stofte ze zorgvuldig af en bles ze gisteren, in een volledig gevulde Roma, nieuw leven in. Axelle Red imponeerde in Antwerpen met de nummers van ‘A Christmas Album’, de gloednieuwe plaat die ze begin deze maand baarde. ‘White Christmas’, kwam aanvankelijk vroom in lange sneeuwpop-mantel werd gaandeweg doorweven met Franse parlando’s. Kerst kwam gisteren speels, maar wel in stijl.

Bij That’s what Christmas means to me,” onthulde de witte mantel voor het eerst het rode kleedje dat eronder school. En Axelle ook een beetje haar hart. ‘Mijn oma is hier vanavond aanwezig. En mijn zus. En zij weten dat ik de Kerstman vroeger een enge man vond. Zo’n oude man die’s nachts in je huis komt. Ik vond dat maar raar. Mijn mama wist dat ik daardoor vroeger met Kerst niet in bad durfde. Enkel in badpak”

Haar badpak bleek gisteren aanvankelijk een sexy-rood-jurkje te zijn. En de perfecte outfit voor ‘Rudolph The Rednose Reindeer’, een song die gedragen door haar negenkoppige band - die blazers- dartel door de Roma huppelde en daarbij zijn rode neus maar al te graag voor rode oortjes ruilde.

Al was er ook ernst. “Ik ga niet akkoord met deze tekst van Stevie Wonder, klonk het even later. “Kerst is de periode waarbij we een nieuwe verlosser, een nieuwe engel verwachten. Maar ik denk soms dat de wereld nog nooit zo goed gedraaid heeft. Als je enkel al ziet hoeveel meisjes er tegenwoordig er tegenwoordig overal ter wereld les kunnen volgen. Soms denk ik dat we het samen aan het doen zijn, die betere wereld. Iedereen met zijn eigen beetje en op zijn eigen manier. Maar vooral samen.” Stevie Wonder moet hierom we geknikt hebben. En al helemaal om het jasje dat de band rond zijn song sloeg.

Vanuit de hemel deed ook Edith Piaf dat ongetwijfeld bij ’Noël de la rue’. Kippevel en niet door de kou.

Axelle zou zelf ook goedkeurend op het podium knikken. Bij een onwaarschijnlijk moment waarbij haar drie dochters Janelle, Billie en Gloria mee op het podium verschenen en meezong met een ‘mama’ in zeer grote doen. “Ze zingen op mijn nieuwe album en waren vrij me op het podium te vervoegen. Vanavond lukt het voor het eerst.” Pakkend en aangrijpend. Maar ook met een knipoog. “Kerstmis is een feest van vergiffenis", grijnsde Axelle naar de dames. “Ik vergeef jullie!’ Om dan even later aan te vullen met “En hopelijk jullie mij ook.”

Met Sensualité en een bloedmooi ‘Parce C’est Toi’ werd ook even het hit-repertoire aangeraakt. Tot ‘War is over’. Kerst is voorbij, maar gisteren sneeuwde het liefde in de Roma.

