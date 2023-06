RECENSIE. Johnny Depp windt (vrouwelijke) Graspopfans moeiteloos rond zijn vinger met Hollywood Vampires

Muziek IN BEELD. Zondag treedt hij op, maar Helmut Lotti snuift nu al sfeer op op wei van Graspop

Zondag is de grote dag voor Helmut Lotti, dan maakt hij zijn debuut op Graspop Metal Meeting met zijn ‘Hellmut Lotti Goes Metal’-concert. De zanger kwam vandaag op de eerste dag van het festival al de sfeer opsnuiven. En niet alleen hij, maar ook de festivalgangers hebben er duidelijk zin in.