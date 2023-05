RECENSIE. Grootse klasse, spektakel en erotiek alom: Beyoncé liet het drie uur lang zomeren in de Heizel

MuziekDertig meter languit op het scherm. Naakt, met enkel stervormige stickers op de tepels en een blik waarbij in haar reebruine irissen seks, feest en moordlust sluimerde. Beyoncé, Queen B de bijenkoningin verblufte de Heizel met een ongezien spektakel, maar prikte tussendoor ook haar angel waar het écht pijn deed. Wat ze bracht? En hoe? We verklappen u alvast graag dat de 50.000 aanwezigen drie uur lang amper hun zitje raakten.

Ze zong en kwam ondanks haar pijnlijk voetje in het Boudewijnstadion drie uur lang weer op haar twee pootjes terecht. In duizelingwekkende outfits en tijdens een spektakel waarbij zorgvuldig songs uit 20 jaar albums werden geplukt. Met maar liefst 33 songs en de mooiste getuige voorop. ‘Dangerously in Love’. De song die in juni 20 wordt en toen ook voor het laatst weerklonk bij Destiny’s Child.

Beyoncé vierde in Brussel haar wedergeboorte, maar omarmde ook liefdevol haar verleden. ‘Flaws and Fall’ en een bloedmooi ‘I Care’ sierden de prélude.

Opmerkelijke opwarmertjes, alvorens ze haar ‘Renaissance’-album opensloeg. Een plaat die vorig jaar weer eens goed was voor een grammy, de grootste muziekprijs ter wereld. Daarvan heeft ze intussen 28 op de schouw staan. Niemand deed ooit beter.

Een status die ze ook graag onderlijnde in het Boudewijnstadion.

Volledig scherm Beyoncé tijdens haar concert in Brussel. © Parkwood Technology

In klank en beeld. De visuals op het gigantische led-scherm schakelden na de prélude een versnelling hoger en dat deed Knowles ook zelf. ‘Love Hangover” kwam in de meest uitdagende jurk die ooit over een Belgisch podium trippelde. Doorkijktextiel waarbij enkel twee geprinte handen de zedelijkheid behielden. “Een Spaans ontwerp van Loewz”, fluisterende een vrouwelijke collega.

Bij ‘Savage’ verscheen een middenpodium met gulden randjes en een danspaal.

Iedereen rechtop en een stadion met vijftigduizend wiebelende konten (m/v).

“Jullie zijn het beste publiek tot nog toe bij deze tour,” klonk het halfweg de show. Een nietszeggend en goedkoop complimentje na slechts één show in Zweden; maar wat even later wel een profetische boodschap zou blijken bij een magisch moment. Net voor ‘Crazy in Love’ werd ‘Love On Top’ minutenlang overgenomen door het publiek. Kippenvel bij een a capella uit vijftigduizend kelen.

‘Summer Renaisance’ weerklonk vanop een diamanten paard dat statig over de catwalk stapte.

Volledig scherm Beyoncé tijdens haar concert in Brussel. © Parkwood Technology

Beyonce heeft een bereik van drie octaven en vijf noten.

Dat zijn er 26 in totaal.

En ze raakten allemaal.

Ze bromde.

Zoemde.

En hulde zich bij de apotheose zelf in een geel-zwart bijenpakje.

50.000 mensen.

Eén koningin.

Volledig scherm Beyoncé tijdens haar concert in Brussel. © Parkwood Technology