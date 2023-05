RECENSIE. Emotionele ballads in een glitterkorset en twerken met blote billen: Sam Smith tovert Sportpaleis om tot “gay cabaret”

MUZIEKDe ingetogen artiest die uitblonk in emotionele ballads bestaat niet meer. Zoveel is duidelijk na de indrukwekkende passage van Sam Smith (30) - die zich identificeert als non-binair en de voornaamwoorden ‘die’ en ‘hun’ verkiest - in een bomvol Sportpaleis. De Britse singer-songwriter brak vrijdagavond volledig los van alle gendernormen, gaf zich letterlijk en figuurlijk bloot én trakteerde 18.000 zielen op een avond in een ietwat geremde gaybar.

“Vanavond staat in het teken van vrijheid. Laat je innerlijke freak maar los”, schreeuwt Sam Smith tegen 18.000 Sportpaleiszielen in Antwerpen. De toon is onmiddellijk gezet. De afgelopen jaren kroop de popster volledig uit hun schulp: Smith paradeerde in extravagante outfits met een stevige portie glitter en glamour. Met één hoger doel: het vieren van hun ware zelf. En dat is vanavond niet anders. Zelfs het decor doet mee. Een gigantisch gouden beeld van de slapende Hermaphroditus, een Griekse god met beide geslachtskenmerken, prijkt op het podium van het tjokvolle Sportpaleis. Voor de volle 105 minuten is het de ultieme speeltuin van Smith, die zich in alle hoekjes nestelt. De boodschap is duidelijk: queer zelfexpressie is van alle tijden. En ook voor iedereen. Want wanneer we rondkijken in de zaal zien we mannen en vrouwen van zestig jaar, tienermeisjes, queer kids en hetero’s van middelbare leeftijd. Ja, iedereen is aanwezig voor Sam’s oproep voor een tolerantere wereld, die gebaseerd is op individualiteit, acceptatie en liefde.

Artiesten vinden zichzelf tijdens hun carrière geregeld opnieuw uit, maar de Britse singer-songwriter overtreft alle verwachtingen. Voor elk van de acts van de show (liefde, schoonheid en seks) krijgen we een nieuwe laag van Smith te zien. Het eerste deel is volledig toegewijd aan hun melodramatische ballads vol liefdesverdriet, waarmee die destijds doorbrak als een internationale ster. De artiest - gehuld in een goudkleurig glitterkorset - wordt begeleid door een vierkoppige band en drie achtergrondzangeressen, die Smith doorheen de avond uitgebreid omhelst en bedankt.

Het breekbare ‘Stay With Me’ bijt de spits af. 18.000 stemmen schreeuwen de emotionele tekst woord voor woord mee. ‘I’m Not The Only One’ zorgt dan weer voor kippenvel vanaf de eerste noot. En ‘Too Good at Goodbyes’ - het enige nummer dat we te horen kregen van ‘The Thrill of It All’ - voelt daadwerkelijk doorleefd. Dankzij de warme zijdezachte stem, hoge uithalen en oprechte ontroering van Smith. Alle songs zijn loepzuiver. Hun imposante soulstem klinkt zelfs rauwer dan op de plaat. ‘Perfect' gaat op hetzelfde elan verder. “I’m not perfect but I’m worth it”, weergalmt door de zaal. Eén spot gericht op de artiest. De innemende tekst en trage R&B-deuntjes zorgen voor een fonkelende sterrenhemel aan gsm-lichtjes doorheen de hele arena.

Het eerste emotionele hoogtepunt komt wanneer Smith in een paarse volumineuze jurk het podium siert, met het woord ‘queer’ op een hoofddeksel. De droevige stem van de artiest klinkt teder over de discrete piano terwijl die ‘Kissing You’, een cover van Des’ree, brengt. De zee aan 18.000 mensen krijgt meteen een krop in hun keel. Een ander aangrijpend moment is wanneer de Brit plaats neemt voor zijn zes achtergronddansers. Terwijl Donna Summer’s ‘I Feel Love’ speelt en de dansers harmonieus bewegen, trekt de artiest hun shirt uit. Tot groot genot van het publiek. Met hun brutale glimlach en uitdagende houding blaakt Smith van zelfvertrouwen. Het is duidelijk dat de ‘Gloria’-tournee niet alleen draait om zelfexpressie, maar ook om body positivity. Het gevoel van bevrijding overheerst.

Toch straalt de show nog te veel klasse uit om aan te voelen als de zweterige gaybar die Smith zelf voor ogen had. Opzwepende en bombastische versies van ‘Gimme’, ‘Lose You’ en ‘Promises’ brengen daar verandering in. “Welkom bij mijn gay cabaret”, roept de artiest uit. Inmiddels baadt het podium in een roze en blauw licht. Smith maakt hun inner feestbeest het hof. Het kost hun dan ook geen enkele moeite om iedereen te overtuigen om recht te staan en te dansen alsof niemand kijkt. En dat klopt ook, want alle ogen zijn gericht op Smith.

Een storm aan confetti overspoelt de zaal. Tijdens de onstuimige uitvoering van ‘I’m Not Here To Make Friends’ straalt de artiest - gehuld in een weelderige knalroze mantel - ongefilterde vreugde uit. En ook de voguende dansers hebben het erg naar hun zin, al had de choreografie zeker en vast meer afgelijnd gemogen. De monsterhit ‘Latch’ - waarmee Smith in 2014 doorbrak - markeert dan weer de perfecte overgang naar de slotakte van de show. Die begint met de harmonische koorzang van ‘Gloria’, waarin een hogere macht wordt aangeschreven. Smith is gekleed in een witte sluier en gouden kroon. Wanneer de sluier valt, verschijnt die in ware bdsm-stijl, in een zwarte glitter string. Hun bovenlijf bloot, in alle glorie te bewonderen.

Terwijl de artiest hun queer-identiteit steeds meer tot uiting brengt, is in de maatschappij het transfoob narratief nog steeds alom aanwezig. Zo werd de artiest eerder al “duivels”, “pervers” en “walgelijk” genoemd. Dat Smith tegenover 18.000 mensen staat in tepelplakkers, een goudkleurig korset, een leren string, een paarse bombastische galajurk en visnetpanty’s, is duidelijk een daad van verzet. Net zoals ‘Human Nature’. De cover van Madonna lijkt een welgemeende ‘fuck you’ te zijn naar menig christelijke vitters. Dansers grijpen de Brit vast voor een selfie, voordat ze hun middelvingers naar hen opsteken. Maar Smith blijft onaangedaan door de chaos. “Express yourself, don’t repress yourself”, klinkt het vastberaden. En dat is de blijvende boodschap van de avond. Al voelt het gewaagdere deel van de show niet volledig ongeremd. Het is nog relatief braaf in vergelijking met een Madonna op haar wildst en een Rihanna op haar S&M’s.

Het concert bereikt zijn climax met TikTok-hit ‘Unholy’. De uitvoering van het populaire lied laat het podium letterlijk in vlammen opgaan. Terwijl het gospelkoor de pikante tekst zingt, zien we de blote billen van Smith gretig bewegen. Voor de gelegenheid draagt de artiest een hoed met duivelsoortjes en twerkt die met de beruchte drietand in zijn hand. De Brit weet precies hoe die speels gebruik moet maken van alle controverse. En geen ziel die dat erg vindt. Zelfs de meest preutse toeschouwers zingen en dansen uitbundig mee. Eén ding is zeker: Smith heeft zichzelf gevonden én is meer niet bang om dat te tonen. Al zou dat voor ons zelfs nog een tikkeltje expressiever mogen.

