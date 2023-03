RECENSIE. “Een verrassend persoonlijke show”: Stromae start in ‘Paleis 12' ongeziene concertreeks

Muziek Cher onthult muzikaal nieuws (waar ook haar 40 jaar jongere vriend voor iets tussenzit): “Ik ga twee albums maken”

Goed nieuws voor de fans van Cher (76), want de Amerikaanse zangeres liet aan ‘E! News’ weten dat er nieuwe muziek (én een bijhorende tournee) in aantocht is. En dat is nog niet alles. Haar veertig jaar jongere vriend, Alexander Edwards, zou haar hier zelfs bij helpen. “Hij is een producer en schrijver. Hij doet alles.”