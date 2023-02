RECENSIE. De hits. De moves. De stem. Lizzo tovert Sportpaleis om in tempel vol zelfliefde

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Zijn jullie klaar voor wat therapie met mij?” Ergens halverwege haar concert in het Sportpaleis vlijde Lizzo - echte naam Melissa Jefferson - zich neer op een chaise longue. “Laat niemand jullie licht dimmen, Antwerpen", bezwoer ze. ‘Jerome’, dat ze meteen daarna inzette, werd luidkeels meegebruld. De Amerikaanse is duidelijk niet de enige die al eens te maken kreeg met een onvolwassen geliefde. Maar meer nog dan romantiek stond zélfliefde tijdens dit concert centraal. Tijdens ‘Naked’ stootte ze haar lange mantel af, om enkel in een vleeskleurige body verder te zingen. Alsof ze wilde zeggen: hier ben ik. Te nemen of te laten.

KIJK. Lizzo ontroerde in haar interactie met fans. Hier krijgt een fan een handtekening op de arm. Die zal later een tattoo worden.

Er is veel te nemen. Veel om van te houden. Lizzo heeft van haar voluptueuze vormen haar handelsmerk gemaakt. Weinig verhullende outfits - die glinsterende roze string met reclame voor eigen shapewearmerk Yitty op de poep! - , een groep achtergronddanseressen in alle vormen en maten. Ze heten niet voor niets de Big Grrrls. En ja, we zagen vetrandjes, cellulitis en wiebelende armen. Maar damn, wat konden ze dansen. En damn, wat was het sexy. Geen mens die zich niet welkom voelde bij Lizzo. Die vrijdag niet het gevoel kreeg dat hij gezien mocht worden. Plaats mocht innemen. Of 'ie nu groot, klein, dik of dun is.

Volledig scherm Een beetje (subtiele) reclame voor eigen shapewearlijn Yitty op de poep © Joel Hoylaerts / Photo News

Dat maakte Lizzo érg duidelijk. Minutenlang liet ze haar blik door de zaal dwalen, om fans één voor één aan te wijzen. Jij, met de roze pruik. Jij, met de glittertop. Ik zie je. De fan die haar zijn teddybeer - nog van de oma gekregen - toegooide, mocht geëmotioneerd z’n verhaal doen, Lizzo antwoordde met een anekdote over hoe zíj haar teddybeer ooit in de oven stak. Een andere fan, die een transitie zou ondergaan, wilde haar handtekening op de arm laten tatoeëren en kreeg een aanmaning om haar toch zeker op de hoogte te houden. Het ontroerde. “Jullie vinden me leuk. Jullie vinden me écht leuk”, stamelde de zangeres. “Ik wist niet eens dat jullie wisten wie ik was, en nu verkopen we een arena uit.”

KIJK. ‘Truth Hurts' werd massaal meegezongen

Met recht en reden. Lizzo profileerde zich niet alleen als beste vriendin van alle aanwezigen, maar ook als indrukwekkende zangeres. Straffe uithalen in ‘Cuz I Love You’. ‘Special’. ‘2 Be Loved’. ‘Rumors’. ‘Juice’. Als er één ding vrijdag duidelijk werd, dan was het wel dat deze vrouw híts geschreven heeft. Bijna twee uur lang zong, danste, twerkte en floot ze (op dwarsfluit Sasha, welteverstaan), zo goed als nergens zakte de show even in. Plezier stond centraal - bij Lizzo zelf, bij de Big Grrrls, bij haar vrouwelijke begeleidingsband. Het publiek genoot overduidelijk. Na amper twee nummers werd ze al getrakteerd op een minutenlang applaus, kelen werden schor geschreeuwd, het gegil en gefluit was soms zo luid dat de man naast ons noodgedwongen en schoorvoetend de oren moest bedekken. Om het met de woorden van Lizzo te zeggen: vrijdagavond waren we állemaal een “big girl, bitch.”

Volledig scherm Lizzo, omgeven door haar Big Grrrls, speelde de pannen van het dak in het Sportpaleis © Joel Hoylaerts / Photo News

Volledig scherm Lizzo, omgeven door haar Big Grrrls, speelde de pannen van het dak in het Sportpaleis © Joel Hoylaerts / Photo News

Volledig scherm Lizzo tijdens haar concert in het Sportpaleis © Joel Hoylaerts / Photo News

LEES OOK: