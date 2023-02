RECENSIE. Breekbaar, grofgebekt en met de nodige zelfspot: Lewis Capaldi lijmt 18.000 gebroken harten in het Sportpaleis

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een storm aan confetti. Iedere ziel in het bomvolle Sportpaleis wordt overspoeld met kleine stroken wit papier. “Cause I’m not ready”, begint hij, “to find out you know how to forget me.” En vergeten zullen we niet snel doen. Vanaf de eerste noot eet het volledige publiek uit zijn hand. 18.000 stemmen schreeuwen de tekst van ‘Forget Me’ uit: een opener van formaat. Ja, Lewis Capaldi wordt onthaald als een ware held. Het breekbare ‘Forever’, van zijn eerste album ‘Divinely Uninspired to a Hellish Extent’, volgt. Loepzuiver. Zijn doorleefde stem klinkt zelfs rauwer dan op de plaat. “Er zijn fucking 18.000 mensen in deze arena. Dit is de allergrootste show die we ooit in een zaal hebben gespeeld”, zegt de Schotse singer-songwriter, die duidelijk zelf verbaasd is. “Ik wist niet dat ik zo beroemd was in België”, beweert hij, waarna hij de draak steekt met ons land. “Welke taal spreken jullie eigenlijk? Frans, Nederlands en Vlaams. Jullie konden niet gewoon één taal kiezen?”

Hij is één van de golden boys van de Britse muziekindustrie. Zijn mix van charisma, openhartigheid en groot vocaal bereik zorgde eerder al voor een handvol Brit Awards, een Grammy-nominatie en uitverkochte wereldtournees. Nadat Noel Gallagher zijn muziek afschilderde als slecht, paradeerde Capaldi op het podium van Glastonbury in een parka en een T-shirt met het gezicht van de ‘Oasis’-ster in een hartje. Het is bijna onmogelijk om de Schot te haten. Hij is nu eenmaal zeer likeable. Dat hij niet alleen de messias van de gebroken harten is, maar ook van de zelfspot, bewijst hij vanavond. Zijn triomf in Antwerpen bestaat deels uit emotionele en ontroerende muziek, maar ook uit rijkelijk gevloek die hij op de massa afvuurt en de typische - nauwelijks verfijnde - humor waarmee hij een lach op duizenden gezichten tovert. Nog geen drie nummers in zijn set vliegt zijn witte t-shirt - die tevens matcht met zijn bandleden, die elk op een eigen podium staan - al bijna uit. Dankzij een fan met een bordje ‘Free the nipple’. “Oké. Is dit wat je wilde zien? Ik heb zeer kleine tepels in vergelijking met de rest van mijn lichaam.”

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Lewis Capaldi © Joel Hoylaerts / Photo News

Wanneer hij niet veel later vraagt: “Heeft hier iemand een relatie?”, juicht een klein deel van de menigte. “Fuck you guys”, klinkt het resoluut. “Wie is er vrijgezel? Daar draait deze avond om.” Het Sportpaleis zet gezamenlijk de kelen open. “Deze mensen zijn triest. Ze hebben hun hart gebroken en zijn hier vanavond om te wenen op verdrietige muziek. En dat is exact wat ik hun ga geven. Deze is voor jullie, eenzame losers”. Capaldi heeft een duidelijk doel: therapie voor het gebroken hart. Hij luidt de tedere tonen van pianoballad ‘Lost On You’ in. Maar juist wanneer de eerste tranen bijna vallen, onderbreekt hij de emotionele song om een grapje te maken. Hij hervat met “What the fuck was ik aan het zingen?” Een meer opzwepende versie van ‘Fade’ volgt. De intieme performance van ‘Before You Go’ zorgt dan weer voor een euforisch en groot meezingmoment. Daarna kruipt hij op een platform van minstens zes meter hoog. “Fuck me. Ik wist niet dat ik hoogtevrees had tot ik dit zes weken lang moest doen”, meent hij. “Mijn broek is nu nog wit, maar de kans is groot dat dat niet zo zal blijven. I'm shitting myself.” Als een ware engel vanuit de hemel - het artwork van zijn nieuwe album siert op de schermen - zingt hij ‘Bruises’. Met een streepje piano en zijn indrukwekkende stem palmt hij de volledige arena in.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Lewis Capaldi © Joel Hoylaerts / Photo News

Aan interactie met het publiek is er zeker geen tekort. Zo wordt er deze avond meermaals ‘Happy Birthday' gezongen. Toegegeven, een fan van de Schot geeft het startschot. Ze begint het verjaardagslied te zingen, wat Capaldi even van zijn melk brengt. “Het is niet mijn verjaardag vandaag. (Hij verjaart op 7 oktober, red.) What the fuck ben je aan het doen?”, aldus de zanger. “Ik ga niet liegen: dat was heel vreemd.” Maar dankzij die stunt krijgt de 17-jarige Julia wel de avond van haar leven. Want de brunette is wel degelijk jarig. De tranen vloeien gretig over haar wangen wanneer ‘Lang Zal Ze Leven’ weergalmt door de zaal. “Om je verjaardag te vieren: dit volgende lied gaat over de dood”, lacht de Schot. Het klinkt als een vreselijke interactie, maar voor de fans van Capaldi maakt het deel uit van de aantrekkingskracht. Half concert, half comedyshow. Een intieme performance van ‘Before You Go’ zorgt voor een groot meezingmoment. ‘Grace’ siert de menigte opnieuw met confetti, gevolgd door een derde keer ‘Happy Birthday’. Ditmaal voor Paul, de gitaartechnicus van Capaldi. “Dit lied is voor hem en het heet ‘Pointless’.” De zanger moet zo hard lachen met zijn eigen grap, dat de eerste paar strofen jammerlijk in het niets vallen. ‘Hold Me While You Wait’ brengt hem weer op het juiste, verbluffende pad.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Lewis Capaldi © Joel Hoylaerts / Photo News

In de aanloop naar de release van zijn tweede album ‘Broken By Desire to Be Heavenly Sent’, dat op 19 mei uitkomt, krijgen we ook drie nummers voor het eerst te horen. Het opzwepende ‘Heavenly Kind of State of Mind’, het mijmerende ‘Wish You The Best’ en het ontroerende, openhartige ‘How I’m Feeling Now’. Die laatste is geïnspireerd door zijn diagnose van Gilles de la Tourette (een neurologische aandoening waarbij je willekeurige geluiden en bewegingen maakt, red.), waar hij tijdens het optreden duidelijk last van heeft. Met één spotlight op hem gericht, grijpt het impactvolle nummer naar de keel. De tjokvolle arena is meteen muisstil. Een groot contrast met ‘Someone You Loved’, zijn emotioneel beladen doorbraakhit en tevens ook de afsluiter van de avond. Complete euforie overheerst in de zaal, zelfs wanneer hij vraagt om het refrein nog drie keer extra te zingen. Wie zou willen dat Capaldi zijn oprechte teardroppers serieuzer zou nemen, heeft het aan het verkeerde eind. Zijn onnozele zelfspot is de helft van het plezier en niemand doet het zo goed als hij. Elk gevloeid traantje kon wijken voor een lach. En zo verlaten 18.000 mensen het Sportpaleis met een - toch voor even - gelijmd hart.

KIJK. Lewis Capaldi bezoekt Antwerps restaurant: “Zo bescheiden... Als ik niet wist dat hij kwam, had ik ‘m niet eens herkend”

KIJK. Harry Styles kust Lewis Capaldi vol op de lippen na verzilverde nominatie op BRIT Awards

LEES OOK: