RECENSIE. Angèle op Pukkelpop: enthousiaste discoprinses, maar festivalpubliek toont zich koele minnaar

Muziek KIJK. Metejoor en zus Lisa Van Rossem samen op Rijvers Festival: “Ik ben zeer trots dat ze solo gaat. Maar Lisa, blijf bij ons!”

Vanavond, vrijdag, is de aftrap gegeven van het Rijvers Festival, waar meer dan 100 artiesten van 11 tot 14 augustus zullen optreden. Zo ook Metejoor, die (voorlopig nog?) samen met zijn zus Lisa Van Rossem het beste van zich zullen geven in Zomergem. Lisa heeft immers net haar solocarrière gelanceerd met een nieuwe single ‘Who Will Be There’ onder de naam LEEZ. “Ik voel dat het iets moois gaat worden”, zegt Metejoor. Toch zit de schrik er duidelijk in dat zijn zus haar vleugels weleens te ver kan uitslaan... Ver weg van hem. “Ik ben ook heel blij dat ze nog steeds met ons meezingt en ik hoop dat ze binnenkort niet weggaat. Lisa, blijf alsjeblieft bij ons!”