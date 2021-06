Raymond van het Groenewoud zegt ‘neen’ tegen ‘Liefde Voor Muziek’: “Ik zit graag in mijn cocon”

Muziek Laura Tesoro viel in een zwart gat na het Songfesti­val: “Ik was supermager door de stress”

10 juni Laura Tesoro kwam Peter woensdagnacht vergezellen tijdens Marathonradio. Daar vertelde ze dat ze enorm genoot van haar deelname aan het Eurovisiesongfestival in 2016, maar dat het ook niet altijd gemakkelijk was. “Ik had gedacht dat er meer ging gebeuren na het Songfestival. Ik hoopte bijvoorbeeld dat ik eens ging uitgenodigd worden op de radio in Nederland of op een festival voor Songfestivalartiesten, maar dat kwam er niet.”