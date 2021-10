Raymond van het Groenewoud steelt de show op het Schlagerfestival, inclusief eigen mobilhome: “Toch ben ik op mijn plaats”

Showbits Jan Smit doet opvallende bekentenis op het Schlager­fes­ti­val: “Ik ben het nieuwe lief van Christoff”

23 oktober Vrijdagavond is in de Hasseltse Trixxo Arena het Schlagerfestival feestelijk op gang getrapt. Het festival blaast dit jaar 15 kaarsjes uit en dat wordt gevierd met vaste waarden als Willy Sommers, Laura Lynn en De Romeo’s. ‘Showbits’-reporter Jarne Rediers ging de sfeer opsnuiven in de backstage en kwam daar heel wat schoon volk tegen. In de loge van Christoff en Jan Smit kreeg hij zelfs een opvallende bekentenis te horen. Ontdek het in een nieuwe ‘Showbits’.