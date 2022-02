Rappers geven nostalgische halftime show tijdens Super Bowl

De Super Bowl-halftimeshow was voor het eerst ooit een viering van hiphop, als eerbetoon aan Los Angeles - waar de finale van het American Football-seizoen in de VS dit jaar werd gespeeld. West Coast-legendes Dr. Dre, Kendrick Lamar en Snoop Dogg, traden samen met rapper Eminem en R&B-zangeres Mary J. Blige op in een van de best ontvangen halftime shows van de afgelopen jaren.

Eerst werden de toeschouwers en kijkers thuis getrakteerd op een portie ‘westcoasthiphop’: Dr. Dre en Snoop Dogg beten het spits af met The Next Episode en gingen toen over in Tupacs California Love, dat gezien de tekst erg goed viel in het stadion in Los Angeles. Dat liedje uit 1995 werd geproduceerd door Dr. Dre, net als In Da Club, het nummer waarmee verrassingsact 50 Cent daarna optrad. Alhoewel er al een tijdje geruchten gingen dat 50 Cent de eerder aangekondigde artiesten kwam versterken tijdens de show, was zijn komst voor de pauze van de American footballfinale niet bevestigd.

Volledig scherm Beeld van de halftime show van de Super Bowl. © AFP

Mary J. Blige was daarna aan de beurt in de set: de zangeres zong haar hits Family Affair en No More Drama en werd opgevolgd door Kendrick Lamar met M.A.A.D City en Alriht, waarbij de rapper en zijn dansers in dozen stonden waar ‘Dre Day’ op stond.

Anderson .Paak

Eminem zong daarna een kort stukje uit Forgot About Dre, het nummer dat hij in 2000 uitbracht met Dr. Dre. Het spreekwoordelijke dak ging er pas echt af toen Eminem ten tonele verscheen en onder begeleiding een live band, waarbij Anderson .Paak achter het drumstel zat, ‘Lose Yourself’ zong, zijn song over zelfbeschikking uit de film ‘8 Mile’. De rapper maakte vooral indruk door op het einde van zijn optreden met zijn hoofd in zijn handen te knielen, als eerbetoon aan de spelersprotesten van de NFL tegen politiegeweld en raciaal onrecht, dat in 2016 gestart werd door oud-quarterback Colin Kaepernick.

De artiesten eindigden de halftime show samen met het nummer Still D.R.E..

Volledig scherm Eminem knielt aan het einde van zijn optreden. © AFP

Volledig scherm Eminem, Dr. Dre, 50 Cent, Mary J. Blige en Snoop Dogg. © REUTERS

Veel sterren in het publiek

Niet alleen op het podium, maar ook in het publiek zaten veel sterren. De Super Bowl werd zondag gehouden in de thuisstad van veel Hollywoodsterren en die kwamen dan ook massaal opdagen voor de finale van het American footballseizoen in Los Angeles.

Dwayne Johnson was op uitnodiging in het SoFi-stadion. De acteur herleefde zijn tijd als showworstelpersonage The Rock door de teams voor te stellen in de stijl van de WWE. Vlak daarvoor deelde Johnson een bericht op Instagram waarin hij terugblikte op zijn studietijd waarin hij college football speelde en droomde van de Super Bowl. “Mijn footballdromen zijn in duigen gevallen, maar vele jaren later komen ze op een bepaalde manier toch uit”, zei hij daar over het feit dat hij toch op het veld van de belangrijkste wedstrijd van het jaar stond.

Volledig scherm Dwayne "The Rock" Johnson stelt de teams, de Los Angeles Rams en de Cincinnati Bengals in de stijl van de WWE voor tijdens de Super Bowl in Los Angeles. © AFP

In het stadion in Inglewood, een voorstad van Los Angeles, was verder Kanye West aanwezig met zijn oudste twee kinderen North en Saint. Ook Sean Penn, Rebel Wilson, Charlize Theron, Ellen DeGeneres en Portia de Rossi, Tracy Morgan en Mark Wahlberg werden gespot op de tribune, net als Matt Damon, Jay-Z en dochter Blue Ivy, Jennifer Lopez en Ben Affleck, Justin en Hailey Bieber en Kendall Jenner.

Volledig scherm Eminem treedt op tijdens de halftime show. Links Anderson Paak op drums. © AFP

Volledig scherm Beeld van de halftime show van de Super Bowl. © AFP

Volledig scherm Eminem knielt aan het einde van zijn optreden. © REUTERS