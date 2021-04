Rapper Zwangere Guy geeft virtueel live-optreden in de AB

MUZIEK Coldplay komt na twee jaar met nieuwe muziek

8 april Fans van Coldplay, zet jullie schrap, want de Britse popband komt eindelijk met nieuwe muziek. Bandleden Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman en Will Champion maken zich klaar om met een knal terug te komen na een onderbreking van zestien maanden vanwege de coronapandemie. ‘Music of The Spheres’ wordt het negende album van de Britse band.