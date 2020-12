Rapper Snelle brengt binnenkort eigen Netflix-documentaire uit

Twee jaar geleden dweilde hij nog de vloer van een hotel en nu mag de Nederlandse rapper Snelle (25) zich een van de grootste artiesten van Nederland noemen. In thuishaven Nederland is hij de meest gestreamde artiest op Spotify van 2020, en ook bij ons is de rapper stilaan een fenomeen aan het worden. Eind februari nog waren alle tickets voor zijn eerste optreden in de Lotto-arena binnen de 24 uur de deur al uit.

De opmerkelijke reis van Snelle is ook Netflix niet ontgaan. Samen met de rapper slaat de streamingdienst nu de handen in elkaar om een documentaire uit te brengen. In ‘Snelle: Zonder jas naar buiten’ maken we een duik in het leven van de Nederlander en krijgen we te zien hoe hij op korte tijd zijn jongensdroom waarmaakte. Bovendien kunnen we hem volgen bij de lancering van zijn nieuwe album. “Met deze film wil ik graag een inkijk geven in mijn leven achter de schermen”, verklaart Snelle. “Het afgelopen anderhalf jaar is ontzettend snel gegaan en soms besef ik zelf niet eens goed wat me allemaal is overkomen.”