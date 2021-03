Rapper Daniël Busser laat zich inspireren door ‘The Queen’s Gambit’ in nieuwe videoclip

Muziek Dimitri Vegas doet het voortaan ook solo: “Zingen zoals mijn broer Mike op zijn solosin­gles doet? God nee, ik zing niet eens onder de douche”

6 maart Hij zou al wat kunnen touren in Azië, maar een maand quarantaine voor een handvol shows weegt te zwaar. Zeker nu hij over vier maand voor het eerst papa wordt. “Ik laat mijn vrouw niet graag alleen nu”, aldus Dimitri Vegas (38). En dus draait hij overuren in zijn muziekstudio, met als resultaat een eerste solosingle: ‘Pull Me Closer’. “Niet om mijn vleugels uit te slaan, want Dimitri Vegas & Like Mike blijft prioritair. Maar gewoon, voor de fun.”