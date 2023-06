Rammstein zet casting director aan de deur die vrouwen ronselde voor afterparty’s en start intern onderzoek

MuziekAlena Makeeva (35), de Russische ‘cast director’ van Rammstein, is met onmiddellijke ingang ontslagen. Zij zou verantwoordelijk geweest zijn voor het rekruteren van jonge vrouwelijke fans die het zagen zitten om met frontman Till Lindemann (60) seks te hebben. Na de vele beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag neemt de band geen enkel risico. De andere leden hebben ondertussen ook advocaten ingehuurd die een intern onderzoek moeten voeren naar Lindemann.

Rammstein tourt momenteel in Duitsland. Maar na de toenemende klachten - tientallen fans beschuldigen frontman Till Lindemann van grensoverschrijdend gedrag - treft de band maatregelen. Voor de geplande concerten in München is er geen row zero of afterparty meer. En nu zou ook Alena Makeeva, de Russische vrouw die ‘geschikte genodigden’ voor Rammstein’s afterparty uit het publiek moest pikken, met onmiddellijke ingang ontslagen zijn. Ze mag zich niet meer vertonen op de concerten. Dat schrijft de Duitse krant ‘Bild’.

Makeeva zocht bewust vrouwen die het zagen zitten om met Lindemann ‘plezier te maken’. Lees: seks te hebben. Vele jonge vrouwen zeggen nu gedrogeerd te zijn en dat de zanger van de Duitse metalgroep ze dwong tot seks. Makeeva leerde Lindemann zelf kennen in 2013 als fan van Rammstein, toen de band op het festival ‘Rock over the Volga’ in Rusland optrad. Makeeva zal nu binnenkort terugkeren naar Rusland.

Volledig scherm De Ierse Shelby Lynn beweert dat ze gedrogeerd werd tijdens een optreden van Rammstein. © EPA / RV

De band is geschokt door de beschuldigingen aan het adres van Lindemann en schakelden een crisiscommunicatiebureau in. Volgens persbureau dpa hebben de overige bandleden bovendien een advocatenkantoor ingehuurd dat moet nagaan of er sprake is van druggebruik zonder medeweten van betrokkenen tijdens concerten. Belgen kunnen de band aan het werk zien tijdens drie concerten in het Koning Boudewijnstadion. Lindemann geeft in december een solo-optreden in de Antwerpse Lotto Arena.

