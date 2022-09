Rammstein op minder dan kwartier uitverkocht: organisatie voegt extra datum toe

“See you in 2023”, zo klonk het begin augustus na afloop van het concert van Rammstein in Oostende. Dat de Duitse metalgroep op 4 augustus 2023 in het Koning Boudewijnstadion in Brussel zal staan, is de Belgische fans duidelijk niet ontgaan. Vanochtend om 10 uur stonden er namelijk duizenden metalfanaten aan te schuiven in de wachtrij van Ticketmaster. “De tickets voor 4 augustus waren op minder dan een kwartier de deur uit. Daarom hebben we meteen beslist om extra tickets voor 5 augustus beschikbaar te stellen”, vertelde een woordvoerster van Greenhouse Talent.