Rammstein moet van Oostende weer ‘Werchter aan Zee’ maken: “De stad kan dat aan, zoals Michael Jackson in 1997”

De laatste twintig jaar speelde Rammstein tien keer in België: vijf keer op Rock Werchter, drie keer in het Sportpaleis, een keer op Graspop en een keer in het Koning Boudewijnstadion. Drie jaar geleden was dat, en een maand voor die show kondigden de Duitsers al een nieuwe Belgische passage aan. Niet op de Heizel of op een festivalwei met een rijke geschiedenis, wel op Park De Nieuwe Koers, een evenementenweide in Oostende die toen nog maar een maand open was.