Rammstein kondigt extra concert in Oostende aan

Het nieuwe concert zal doorgaan op donderdag 4 augustus 2022 in Park De Nieuwe Koers. Tickets voor het extra concert gaan vanaf 19 mei om 15 uur in verkoop via www.greenhousetalent.be. In 2019 trad de band al eens op in ons land, tijdens hun Europese tour. De Duitse groep zette toen het Koning Boudewijnstadion, vrij letterlijk, in vuur en vlam. Eigenlijk zou de metalband vorig jaar opnieuw optreden in Knokke, maar corona stak daar een stokje voor. Het concert werd twee keer verschoven. Fans die nog geen ticket hebben, krijgen nu dus een nieuwe kans.