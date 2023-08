Raf Van Brussel maakt volgend jaar debuut op ‘Flower Power’-editie van Het Schlagerfestival

Muziek The Rolling Stones komen met nieuw album, en kondigen dat op bijzondere manier aan

Na enkele jaren zonder nieuwe muziek van The Rolling Stones kondigt de band opeens een heel nieuw album aan. En die aankondiging gebeurde op een wel heel bijzondere manier. In een tijd waar de meeste artiesten zulk nieuws gewoon delen op sociale media, kiezen The Rolling Stones voor een mysterieuze advertentie in een lokale krant.