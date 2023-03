Radiozender Willy trekt deze zomer met eigen liveband naar festivals

‘Willy on tour’ bestaat uit Stijn Meuris, Marcel Vanthilt, Iwein Segers, Sien Wynants en Tomas De Soete, Elien D’hooge of Annelies Orye als presentatoren. Ze worden bijgestaan door een professionele liveband, bestaande uit onder meer Axl Peleman (basgitaar).

“Het is de evidentie zelve: mensen die zo zot zijn van muziek, samen goede radio maken, en die ook nog eens allemaal muziek maken, samen op een podium zetten. Het plan is zo helder dat het geniaal is. Het is ook goed dat we eens onder de mensen komen en ons ongewassen en besmeurd publiek recht in de ogen kunnen kijken”, aldus Stijn Meuris. “En ik doe Blondie. Graag, met plezier en twee keer als het moet”, voegt Marcel Vanthilt eraan toe.