Radio2 en Qmusic blijven Vlaams radiolandschap domineren

Muziek De KetnetBand verwelkomt drie nieuwe leden waaronder Mega Mindy

De KetnetBand krijgt nieuw vlees in de kuip. Maandagochtend werd in ‘Kingsize Live’ op Ketnet bekend gemaakt dat er drie nieuwe leden in de band zullen komen. Voor de meeste fans van de jeugband zullen de nieuwe leden geen onbekenden zijn. Maarten Cop, die ook meespeelt in ‘Familie’, Jasper Heyman en Lotte Stevens, de nieuwe Mega Mindy, zullen zich bij Gloria Monserez, Maureen Vanherberghen en Giovanni Kemper voegen.

14 februari