Radio 2 viert twee decennia ‘Eregalerij’ zonder publiek

De eerste was ‘Als een leeuw in een kooi’ van Willy Sommers. “Ik heb me regelmatig in de wangen moeten knijpen bij het succes van het nummer in die tijd,” blikte hij terug. Voor de gelegenheid brachten The Starlings hun versie van Sommers’ hit. Willy genoot. “Het is erg fijn je eigen nummers door jonge artiesten te horen brengen,” verzekerde Willy, die dit jaar maar liefst 50 jaar op het podium staat.