Rachel Hazes organiseert virtueel meezingfeest ter ere van André Hazes senior - zonder haar eigen kinderen: “We kozen voor een andere line-up”

MuziekRachel Hazes (50) organiseert aanstaande zaterdag ‘Een Rondje Hazes’, een liveconcert met 19 artiesten vanuit het Amsterdamse Concertgebouw. Door corona zullen de 2.000 zitjes in de zaal onbezet blijven, maar de liedjes van de in 2004 overleden André zullen dankzij de livestream wel in elke huiskamer kunnen worden meegezongen. Opvallend is dat André jr. (27) en Roxeanne (28) niet te horen zullen zijn op het evenement ter ere van hun vader.

André Hazes overleed in 2004 aan een hartfalen, maar zijn fans zijn de volkszanger nog steeds niet vergeten. Dat ondervindt zijn weduwe Rachel elk jaar wanneer ze ‘Holland zingt Hazes’ organiseert. “Dat meezingfeest rond het repertoire van André is zo’n beetje te vergelijken met het Schlagerfestival in Vlaanderen”, zegt Rachel. “Door corona kan en mag dat meezingfeest nu echter niet doorgaan. Dat is jammer, want André zou in juni 70 jaar zijn geworden. Ik wilde dat jubileum niet zomaar laten passeren. Bovendien voel ik aan alles dat iedereen enorm coronamoe is. Mensen hebben nood aan nog eens een echt gezellige avond. En aan de liedjes van André. Want bij elke editie van ‘Holland Zingt Hazes’ blijkt altijd weer hoe zijn muziek over alle generaties heen kan verbroederen, verenigen, troosten en voor samenhorigheid zorgen. Daar is nu meer dan ooit behoefte aan.”

Win-win

Rachel nodigt daarom 19 artiesten uit voor ‘Een Rondje Hazes’ op zaterdag 27 februari. “Natuurlijk zouden we liever met iedereen samenkomen in een concertzaal, maar dat kan nu even niet. Daarom gaan we met de streaming van ‘Een Rondje Hazes’ voor een mooi alternatief en een veilig feestje in je woonkamer zorgen. Iedereen kan zichzelf een lekker biertje of wijntje uitschenken en na afloop hoeft niemand terug naar huis te rijden. Bovendien kunnen bijvoorbeeld fans die moeilijk te been zijn, deze keer ook genieten van dit meezingfestijn. Het is echt een win-win voor iedereen.”

Ook voor de 19 artiesten, zoals Lil’ Kleine, Xander de Buisonjé, Willeke Alberti en de twee Nederlandse inzendingen voor het ‘Eurovisiesongfestival’ Trijntje Oosterhuis (2015) en OG3NE (2017). “Zo kunnen zij eindelijk nog eens staan waar ze thuishoren: op het podium. Dat gebeurt trouwens op een coronaveilige manier, want iedereen die on stage komt, wordt vooraf getest op Covid-19. We gaan geen onnodige risico’s nemen en houden met alles rekening.”

Zonder André jr.

Opmerkelijk is wel dat André’s talentvolle kinderen Roxeanne en André jr. niet mee op de affiche staan. “Klopt, maar dat is echt een bewuste keuze van ons allemaal en heeft enkel te maken met het opzet en repertoire dat we zaterdag willen brengen. Rox en Dré eren hun vader op hun gekende manier altijd tijdens ‘Holland zingt Hazes’. Deze keer blijven we wat uit dat vaarwater en kozen we voor een andere line-up. Meer moet je daar niet achter zoeken.”

Tickets voor de stream-link kosten 10 euro per bubbel en zijn te bestellen op: www.eenrondjehazes.nl.

Lees ook: