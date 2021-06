QUIZ. Test je kennis over de boybands van weleer

Muziek Tom Dice en Kato schitteren in videoclip van nieuwe single ‘Magic’: “Niet continu bij elkaar zijn zou heel vreemd voelen”

22 juni ‘Magic’ heet de nieuwe single van The Starlings. Bij de song hoort ook een bijzondere videoclip waarin Tom Dice (31) en z'n verloofde Kato Callebaut (31) zelf de hoofdrol spelen. “Voor mij was het elf jaar geleden dat ik nog eens zo’n professionele video opnam”, vertelt Tom. ‘Magic’ is een nummer over vriendschap, liefde en het verlangen om elkaar terug te zien. “Hoe meer we bij elkaar zijn, hoe beter.”