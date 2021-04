QUIZ. Kan jij het beter dan de kandidaten van ‘Popquiz’? Test hier je muziekkennis

Tot zover de Oa­sis-reü­nie: Noel Gallagher kondigt compilatie­al­bum en Kneb­worth-documentai­re aan

11:32 De diehard fans wisten het al, maar nu is het zeker: er komt ook nu geen reünie van de Britse rockband Oasis. Noel Gallagher (53) had via sociale media groot nieuws aangekondigd op 29 april 2021, vandaag dus, maar de believers van een reünie kwamen van een kale kermis thuis. Wat mogen we dan wel verwachten? Een compilatiealbum van 10 jaar Noel Gallagher’s High Flying Birds en een nieuwe single.