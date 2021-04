QUIZ. Kan jij het beter dan de kandidaten van ‘Popquiz’? Test hier je muziekkennis

Muziek Rapper Zwangere Guy geeft virtueel li­ve-optreden in de AB

12 april De Brusselse rapper Zwangere Guy (33) geeft zijn allereerste virtuele live-optreden in de AB. Daarvoor draagt hij een motion capture-pak met sensoren, waardoor toeschouwers hem als een avatar op hun scherm kunnen zien. “Dat is nog nooit live gebeurd in de wereld”, zegt Guy trots. “Daarom wilde ik het doen.” (de Amerikaanse rapper Travis Scott was hem wel voor, red.)