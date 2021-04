Q-Escape Room keert deze maand nog terug

Per dag zijn er in totaal drie ontsnappingspogingen waarbij de vier Qmusic-dj’s hun ‘eigen’ nummer en artiest proberen te raden, maar telkens mag er ook één luisteraar gissen naar de vijfde song. Voor Maarten en Dorothee is het de tweede keer dat ze meedoen aan het project. Vincent en Matthias zijn de nieuwkomers van dienst. Vorige keer deden namelijk Sam De Bruyn, Inge De Vogelaere en Wim Oosterlinck mee aan de Q-Escape Room. “We hebben vorig jaar het avontuur van onze Q-collega’s op de voet gevolgd. Als buitenstaander lijkt de oplossing vaak zo dichtbij, maar in de Q-Escape Room zelf let je natuurlijk op elk onbenullig detail om zeker niets te missen. We zullen de Q-luisteraars heel hard nodig hebben om te kunnen ontsnappen”, klinkt het bij Vincent en Matthias.