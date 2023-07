“Pure martelporno” en “vrouwonvriendelijke teksten”: hoe de controverse rond The Weeknd in zijn voordeel werkt

Muziek Alweer krijgt een artiest een smartphone naar het hoofd gesmeten: dit keer is rapper Drake het mikpunt

Tijdens het concert van Drake (36) in Chicago heeft een fan zijn telefoon naar Drake gegooid. Het is een van de vele incidenten waar verschillende artiesten de laatste tijd mee te maken krijgen. De Canadese rapper schrikt even wanneer het toestel tegen zijn arm vliegt, maar gaat gewoon verder met zingen. Bebe Rexha (33) had enkele weken geleden minder geluk: ze kreeg toen de telefoon tegen haar gezicht en moest haar optreden vroegtijdig stopzetten. De foto’s met haar blauwe oog spraken boekdelen.