Pukkelpop voegt vijf nieuwe namen toe aan hun affiche

MUZIEK ‘Tomorrow­land Around the World 2021' maakt thema en line-up bekend

29 juni Binnen drie weken verwelkomt Tomorrowland festivalgangers van over de hele wereld op hun virtuele festival ‘Tomorrowland Around the World 2021'. Hoewel het tot voor kort relatief stil bleef over de details van het festival, heeft de organisatie nu het thema en de line-up bekend gemaakt. De tweedaagse digitale muziekfestivalervaring mag artiesten van over de hele wereld verwelkomen op het ‘Amicorum Spectaculum’, één van de meest mythische thema’s in de geschiedenis van Tomorrowland. Onder meer Charlotte de Witte, Nicky Romero en Alan Walker zullen tijdens het virtuele festival optreden.