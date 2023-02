Pukkelpop lost elf nieuwe namen: onder meer Amelie Lens, Bazart en Limp Bizkit komen naar het festival

Bazart zal op vrijdag 18 augustus alles geven op de Main Stage. De band voegt zich toe aan een reeks grote namen die dag: ook Billie Eilish, Yungblud en Years & Years zorgen voor spektakel. DJ Amelie Lens verzorgt het publiek dan weer van technobeats in de danstenten. En Ezra Collective laat alle festivalgagers in zwijm vallen dankzij hun zwoele jazz. Op zaterdag 19 augustus zakt Limp Bizkit voor de vijfde keer af naar de wei in Kiewit. Zij vervoegen onder meer Angèle, Anne-Marie, Joost en Turnstile. Steve Lacey, bekend van de TikTokhit ‘Bad Habit', zal die dag ongetwijfeld zorgen voor de nodige meezingers. En Punkband Amyl and the Snifflers is ook van de partij. Op zondag 20 augustus maken rapper Loyle Carner, Bonobo en girl in red hun opwachting. Het festival zal eindigen met een knal dankzij The Killers en Florence + The Machine.