Pukkelpop lost 11 nieuwe namen: ook Joost, Years & Years en Yungblud komen naar het festival

Muziek Heisa om beelden waarin Gold­band-zan­ger Milo Driessen ‘wit poeder’ lijkt op te snuiven

Op sociale media is er ophef ontstaan rond een video van de populaire groep Goldband. Op videobeelden, die je hierboven kan bekijken, is te zien hoe Milo Driessen, de zanger van de groep een ‘wit poeder’ opsnuift tijdens een optreden. Het management van de band wil voorlopig geen commentaar geven op het voorval. Het is dus niet duidelijk of het om een promostunt gaat.

20 januari