Pukkelpop is gestart, maar (nog) niet volzet: “Het is een moeilijk jaar geweest”

MuziekDe laatste festivalklepper deze zomer en de eerste die niet uitverkocht is. Pukkelpop blies gisteren af, maar stampvol was het niet. Hetzelfde voor de komende drie dagen, waarvoor nog tickets te koop zijn. “Het is een moeilijk jaar geweest voor de Vlaming zijn portemonnee”, duidt de organisatie.

Dag één was bloedheet. Met Vlaamse vrouwen als Coely, Sylvie Kreusch en verrassingsact Kate Ryan op de podia en dertig graden op het gras onder uw voeten. Er was genoeg ruimte om te bewegen op de wei in Hasselt. Tot in alle hoeken. “Er zijn dit jaar iets minder tickets verkocht”, bevestigt Pukkelpop-woordvoerder Frederik Luyten. “Een vergelijkbare situatie met 2018, toen waren we ook niet uitverkocht.” Bij de laatste editie in augustus 2019 waren wel alle tickets de deur uit voor de start. “Al gebeurde dat pas vlak voor het festival. Dit jaar is dat naar verwachting hetzelfde met onze zaterdag, daar zitten we dicht tegen een uitverkoop.”

Quote Sommigen hadden al een ticket gekocht voor Pukkelpop 2020, maar de mensen die nu een ticket hebben gekocht, hebben dat nog niet zo lang in bezit. Frederik Luyten, Woordvoerder Pukkelpop

Overaanbod

Een verklaring daarvoor zoeken ze bij Pukkelpop bij de oorlog in Oekraïne en het overaanbod aan extra evenementen deze zomer. “Het is een moeilijk jaar geweest”, zegt Luyten. “Toen de problemen in Oekraïne begonnen zijn, heeft iedereen dat gevoeld in z’n portemonnee. Alles is een pak duurder geworden en evenementen voelen dat.” Onder meer Rock Werchter Encore en de festivaldag voor Alex Agnew in Werchter werden door tegenvallende verkoop geschrapt. Enkel het extra toegevoegde weekend van Tomorrowland was binnen enkele uren uitverkocht.

Waar kleppers als Rock Werchter en Tomorrowland twee jaar geleden al zo goed als volledig uitverkocht waren, had Pukkelpop — dat als laatste plaatsvindt in de zomer — amper kaarten verkocht. “Een klein aantal mensen had via voorverkoop rond Kerstmis 2019 al een ticket gekocht voor Pukkelpop 2020, maar het merendeel van onze tickets voor die editie was niet eens in verkoop gegaan”, legt Frederik Luyten uit. “De mensen die nu een ticket hebben gekocht, hebben dat dus nog niet zo lang in bezit.”

Stevige line-up

Onder meer Slipknot, Cypress Hill, Sean Paul en Belgen als Oscar and the Wolf, Charlotte De Witte en Milo Meskens sieren de komende dagen de line-up. “Naast het muzikale aanbod hebben we dit jaar ook heel wat uitdagende randanimatie voorzien”, zegt Luyten. “Ook het weer zit mee: buiten de voorspelde druppel van vrijdag is het ideaal festivalweer. Wij zijn in ieder geval klaar voor heel wat volk.”

