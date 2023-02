Pukkelpop geeft opnieuw twee namen vrij: ook The Killers en Florence + The Machine staan op de affiche

Het nieuws dat The Killers en Florence + The Machine zullen optreden op het festival raakte vrijdag om 11.00 uur bekend. Ook hun namen waren plots af te lezen op de TV-schermen van de Pukkelpopcontainer aan de kanaalkom in Hasselt. Zowel The Killers als Florence + The Machine staan op zondag 20 augustus op de affiche.

Op donderdag werden er ook al twee namen bekendgemaakt. Zo spelen Angèle en Anne-Marie er op zaterdag 19 augustus op het hoofdpodium. Het is niet de eerste keer dat Angèle er op het podium staat. Wel is het haar eerste keer op het hoofdpodium. In 2018 stond ze al eens in de Dance Hall van het festival. Voor Anne-Marie is het de derde keer dat ze op Pukkelpop zal optreden. Zo maakte ze in 2016 en 2019 al twee succesvolle passages.