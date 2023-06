Puffen op de wei: hitteplan voor Werchter Boutique en TW Classic afgekondigd

Afgezien van de headliners P!nk en Bruce Springsteen, zal er nóg een belangrijke gast aanwezig zijn tijdens het eerste festivalweekend in Werchter... de zon. Er is geen ontkomen aan: de eerste hittegolf van het jaar is een feit en het warme weer houdt nog wel even aan. Dus ook tijdens Werchter Boutique (17 juni) en TW Classic (18 juni).