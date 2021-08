Proximus Pop-up Arena werkt al volop aan programma voor volgend jaar

MuziekHet eerste seizoen van de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke zit er op. Bijna 35.000 bezoekers lieten zich muzikaal verwennen op 15 concerten. Iedereen, zowel de artiesten, het publiek en de organisatie, zijn lovend over de afgelopen zomer. Sportpaleis Group, de initiatiefnemer van dit concept, blikt dan ook positief terug en kijkt met veel enthousiasme vooruit naar de zomer van volgend jaar.

“Ondanks de korte aanloopperiode die we hadden - omdat pas eind mei duidelijk werd onder welke voorwaarden evenementen met meer dan 1.500 bezoekers konden plaatsvinden - zijn we erin geslaagd een mooi aanbod neer te zetten in de Proximus Pop-Up Arena”, vindt Jan Van Esbroeck, CEO Sportpaleis Group. “We hebben de vooropgestelde doelen voor dit jaar behaald en dat geeft een goed gevoel. Dat bezoekers zich hebben geamuseerd en zich veilig voelden in de arena zoals uit bevragingen blijkt, is uiteraard een goede basis om verder op te bouwen. Dit is voor onze organisatie heel hoopgevend, want ondanks alle hoera-berichten heeft onze sector nog een eind af te leggen om uit het corona-dal te geraken. Maar de afgelopen maanden is dus gebleken dat we met dit initiatief iets succesvols in handen hebben. We gaven ons drie jaar om van dit project een succes te maken en het eerste jaar heeft onze verwachtingen, ondanks de coronacrisis en de aarzeling in de ticketverkoopmarkt, overtroffen.”

“Prettig om in Middelkerke te mogen werken”

Yves Smolders, de man achter de zomerbar Ipanema Beach naast de Proximus Pop-Up Arena, kijkt tevreden terug op de voorbije twee zomermaanden. “Het was wat zoeken in het begin, maar we hebben het concept kunnen uitwerken zoals we dat wilden. Het weer heeft ons helaas verder wel parten gespeeld. We hebben een vrij typische Belgische zomer gehad, maar dat hield bezoekers niet tegen. We kregen heel goede reacties. Ook de combinatie van Ipanema Beach met de arena was alleszins zeer geslaagd. Het was trouwens fijn om rond dit concrete project samen te werken met de mensen van de Sportpaleis Group.”

Ook Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, evalueert de komst van de Proximus Pop-Up Arena naar zijn gemeente. “100% positief. We hadden een contract voor drie jaar, dus dat komt zeker terug. Ook de lokale handelaars zijn positief. De mensen komen niet alleen voor Will Tura en Soulsister naar Middelkerke, maar ook om te genieten van een portie mosselen of voor het strand”, laat de burgervader optekenen.

Jan Van Esbroeck: “We voelen ons uitermate welkom in Middelkerke. Ik ben ook zeer aangenaam verrast door de verdraagzaamheid van de bewoners rond de site. Zonder uitzondering staan ze allemaal positief ten overstaan van ons initiatief. Het is prettig om in zo’n omgeving te mogen werken.”

De programmering voor de zomer van 2022 is nu al veelbelovend

De Proximus Pop-Up Arena zal ook in de zomermaanden van volgend jaar het vrijetijdsleven in Middelkerke mee bepalen. Nu al zijn vijf concerten aangekondigd en werden er een aantal bevestigd. Daar waar de programmatie omwille van de coronacrisis dit jaar vooral Belgisch en popgericht was, valt meteen op dat het aanbod voor volgend jaar veel diverser is. Jan Van Esbroeck: “Met twee internationale acts, een musicalspecial en een familiespektakel boren we nieuwe marktsegmenten aan. Organisatoren begrijpen zeer goed het potentieel van dit unieke zaalproject. De Proximus Pop-Up Arena zal snel haar vaste plaats verwerven in het zomeraanbod. Ik verwacht een zeer drukke zomer 2022. Het ziet er veelbelovend uit. Wie graag op de hoogte blijft van nieuwe concerten in Middelkerke kan ik ten zeerste onze nieuwsbrief aanbevelen.”

