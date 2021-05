Profiteert Ment TV van wanhopige artiesten? “Geen plaats voor mijn clip, tenzij je minstens 1.200 euro betaalt”

MuziekWie had gedacht dat artiesten uit het volkse circuit achteroverleunen tot het coronaspook helemaal is verdreven, heeft het bij het verkeerde eind. “Nooit was de strijd om airplay zo bits”, weet Ment TV-baas Marc Hallez. Zangers wringen zich in 1.000 bochten om aan bod te kunnen komen op de zender. Maar er is meer aan de hand, want ondertussen wordt Hallez verweten dat hij grof geld verdient aan zangers die wanhopig op roem jagen. Wij legden ons oor te luisteren bij onder andere Jo Vally. “Waar kunnen we anders ­‘punten’ verdienen voor de Ultratop? De rest van de grote spelers draait ons niet.”