Primeur: K3'tjes onthullen nieuwe single ‘De 3 biggetjes’ op ‘Tien om te zien’: “Pure nostalgie”

MuziekK3 bracht tijdens de laatste opnames van ‘Tien om te zien’ in Westende een heuglijke primeur mee: hun nieuwe single is een moderne versie van ‘De 3 biggetjes’ en wordt volgende week gelanceerd. Het is alvast een voorsmaakje voor Hanne, Marthe en Julia, die volgend jaar in de gelijknamige musical zullen schitteren.

“Dat we ‘De 3 biggetjes’ nu als single mogen uitbrengen en volgend voorjaar met de musical op het podium mogen staan, is zowel voor ons als het publiek jeugdsentiment en pure nostalgie. We zijn alledrie opgegroeid met K3 en kennen het liedje door en door”, vertelt Marthe, nadat K3 de single in primeur op het podium van het VTM-muziekprogramma ‘Tien om te zien’ voorstelde.

Het publiek reageert enthousiast op het nummer 'De 3 biggetjes'

“Het publiek reageerde heel enthousiast, iedereen zong luidkeels mee en sommigen deden ook al het dansje uitbundig mee”, vult Julia aan. “Heel bijzonder, want we hebben er zelf naar gekeken als kind en nu mogen we zelf met die pruik, oren en neus ‘De drie biggetjes’ zingen voor een groot publiek.”

K3 in 'Tien om te zien'.

Drie uur in de make-up

Om van K3'tjes naar drie biggetjes te transformeren moeten ze maar liefst drie uur in de make-upstoel zitten, maar dat nemen de dames er met plezier bij. “Nu weten we hoe Studio 100-figuren als Kabouter Plop zich voelen”, lacht Hanne. “Nu dragen we eindelijk een kostuum, in plaats van gewone kleding. Grappig dat we nu echt figuurtjes zijn. Misschien dat we het na de 150ste show wel beu zijn om zolang in de make-upstoel te zitten.” (lacht)

Ook al zijn we zelf niet genomi­neerd voor ‘Zomerhit’, we gunnen het alle genomineer­den van harte Marthe, K3

Deze zomer geen top tien-notering voor K3 in ‘Tien om te zien’ maar Hanne, Marthe en Julia hopen dat ze volgend jaar - ‘Tien om te zien’ komt terug ! - alsnog de hitparade van het muziekprogramma mogen bestormen. Ook een nominatie voor ‘Zomerhit’ staat nog steeds op hun verlanglijstje. “Het is altijd fijn om genomineerd te zijn, maar anderzijds verdienen alle geselecteerden om erbij te zijn, het zijn stuk voor stuk goede nummers”, reageert Hanne. “Het leuke is dat we mochten optreden bij ‘Zomerhit’ zonder genomineerd te zijn. Echt, we gunnen het iedereen van harte”, besluit Marthe.

Marthe van K3 in gesprek met Alvaro Soler.

Voor Marthe was de opname van ‘Tien om te zien’ ook een leuk weerzien met Alvaro Soler. In ‘K3 zkt K3' in 2016 stond er per duo een artiest mee op het podium en de Spaanse superster dook bij de toenmalige kandidaten Marthe en Jindra op. Zeven jaar later zagen de twee elkaar backstage terug. “Ons contact was heel vluchtig, we kruisten elkaar heel snel tussen onze optredens door. Hij trad net voor ons op”, vertelt Marthe. “Maar ik vind het nog altijd een hele eer dat ik met hem op het podium mocht staan. Ik ben echt trots. Ik volg hem nog steeds op sociale media, hij is heel goed bezig. Heel fijn dat hij spontaan naar me toekwam. Hij staat nog altijd met zijn beide voeten op de grond.” “Ik ben ook megafan van Soler”, voegt Hanne eraan toe. “Leuk dat hij zowat elke zomer naar België komt. Blijkbaar vindt hij ons landje tof.”

25 jaar K3: K3 zingt 'Heyah mama' in 'Tien om te zien'

