Primeur: Ann Van den Broeck zingt nummer uit ‘You are my sunshine’ (de musical die ze samen met Stany Crets schreef)

MuziekKomend najaar verschijnt een gloednieuwe musical ten tonele: ‘You are my sunshine’, van voormalig showbizzkoppel Ann Van den Broeck (46) en Stany Crets (58). Voor de liefhebbers zingt Ann alvast in primeur het ontroerende nummer ‘Wacht op mij’.

Stany Crets en Ann Van den Broeck sloegen voor de musical ‘You are my sunshine’ de handen in elkaar. Stany nam het script en de regie voor zijn rekening, Ann de muziek. Bovendien zal zij ook in de huid kruipen van een van de twee hoofdrollen.

Opvallend is echter dat de twee in juli nog bekendmaakte dat ze - na een relatie van twaalf jaar - besloten elk hun eigen weg te gaan. Al zou de breuk, naar eigen zeggen, geen invloed hebben op hun professionele samenwerking. “Vandaag is de vakpers er achter gekomen, maar wij hebben lange tijd geleden al besloten geen koppel meer te zijn”, schreef Ann toen bij een foto op haar sociale media. “We wensen hier verder geen commentaar over te geven in de pers, dus alle speculaties die u leest zijn waarschijnlijk flauwe truut. Wij blijven mekaar gezellig zien en werken meer dan ooit samen in de toekomst.”

‘You are my sunshine’, vanaf 5 oktober 2023 in het Fakkeltheater in Antwerpen. Klik hier voor tickets en info.

Lees ook:

Volledig scherm Ann Van den Broeck en Stany Crets (links) en Ann met 'Wacht op mij' (rechts). © Kristof Ghyselinck / Video House of Entertainment