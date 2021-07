Prijzen voor Zac Efron en Mark Hamill: dit waren de Daytime Emmy Awards

De Daytime Emmy’s worden ieder jaar uitgereikt aan personen en programma’s die worden uitgezonden tussen twee uur ‘s nachts en zes uur ‘s avonds. Programma’s die buiten primetime vallen, maar daarom niet minderwaardig zijn. De ‘Kinder- en Animatie’-ceremonie op zaterdag werd gepresenteerd door Raven-Symoné, bekend van de huidige Disney Channel-serie ‘Raven’s Home’, maar ook van het vroegere kinderprogramma ‘That’s So Raven’. De presentatie van de ‘Fictie en Lifestyle’-ceremonie op zondag lag in handen van de Amerikaanse comédienne Loni Love.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Loni Love presenteerde de Daytime Emmys op zondagavond. © AFP

Tijdens de uitreiking van zondagavond was de Netflix-serie ‘Dash & Lily’ de grote winnaar in zowel de categorie ‘Outstanding Writing Team’ als in de categorie beste bijrol, waarbij Jodi Long de award mee naar huis mocht nemen voor haar vertolking als mevrouw Basil. Zac Efron werd dan weer de grote winnaar in de categorie ‘Outstanding Daytime Program Host’ voor zijn Netflix-serie ‘Down To Earth With Zac Efron’. Daarin trekt de acteur de wereld rond op zoek naar gezonde en duurzame manieren van leven.

Lees verder onder de foto.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook de televisieserie ‘The Bay’ verzekerde zich van meerdere overwinningen gedurende de ceremonie. De dramaserie volgt de welgestelde inwoners van Bay City, een stad die vervloekt is door Red Garrett, een onheilspellende senator die vermoord werd door zijn kleindochter, Sara Garrett. Onder andere acteurs Mike Manning, Chiara D’Ambrosio, Kristos Andrews en Karrueche Tran wonnen elk een award, met Manning voor de beste ondersteunende acteur, D’Ambrosio voor de beste jonge performer, Andrews voor de beste prestatie als hoofdrolspeler en Tran voor beste hoofdrolspeelster. De serie won ondertussen al negentien Daytime Emmy Awards.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Mike Manning poseert met zijn award beste bijrol in 'The Bay'. © AFP

Luke Skywalker

Tot de winnaars van zaterdagavond behoorde onder meer stemacteur Mark Hamill, die beter gekend is als Luke Skywalker in de ‘Star Wars’-films. Hij kreeg een Daytime Emmy mee naar huis voor zijn rol als Vuli in ‘Elena of Avalor’, een Amerikaanse animatieserie over een latina prinses op Disney Junior. In augustus 2020 werd de laatste aflevering uitgezonden. Ook Lupita Nyong’o, die in 2014 een Oscar won voor beste bijrol in ‘12 Years A Slave’, won de prijs voor haar rol als uitmuntende acteur in het kleuterprogramma ‘Bookmarks: Celebrating Black Voices’. Daarin lezen zwarte beroemdheden kinderboeken voor van zwarte auteurs om gesprekken op gang te brengen over empathie, gelijkheid, rechtvaardigheid, zelfliefde en antiracisme.

Prijs voor het beste kleuter-, kinder- of familieprogramma ging dit jaar naar ‘The Power of We: A Sesame Street Special’. Daarin wordt racisme besproken en leggen Elmo en Abby Cadabby aan de kinderen uit hoe je je daar kan tegen opwassen. Producer Todd James benadrukte in zijn dankwoord het belang van het aanpakken van zulke kwesties.

LEES OOK: