Precies 50 jaar geleden trad Jim Morrison toe tot de betreurde ‘Club van 27’

Brian May over Freddie Mercury op 50ste verjaardag van Queen: "Hij had enorm veel onzekerhe­den"

2 juli Brian May (73) heeft zich in een nieuw interview met Absolute Radio, dat op zaterdag volledig wordt uitgezonden, nog eens uitgelaten over zijn voormalige collega Freddie Mercury. “Hij had een bepaald aura over zich heen, maar diep vanbinnen kampte hij met ontzettend veel onzekerheden. Die heeft hij met zich meegedragen tot op het einde.”