Praga Khan kondigt afscheid en meteen ook laatste show aan: “Tijd om die wilde jaren achter mij te laten”

MuziekPraga Khan, het succesvolle project van Maurice Engelen (63), stopt er na maar liefst 33 jaar mee. “Aan alle mooie liedjes komt een eind”, klinkt het toepasselijk in een persbericht. Fans van Praga Khan krijgen wel nog een laatste kans om de band aan het werk te zien. Op vrijdag 9 september staat de groep nog een allerlaatste keer in de Ancienne Belgique in Brussel.

Praga Khan bracht in 1989 hun eerste single ‘Bula, Bula’ uit, maar de groep brak in 1993 pas echt door met het nummer ‘Injected with a Poison’. Onder aanvoering van Maurice Engelen werd de groep al snel een internationaal succes. Denk bijvoorbeeld maar aan drie gouden albums op rij in de Verenigde Staten, meer dan 150 uitverkochte shows en een opname in de Rock ’n Roll Hall of Fame. Ook buiten Amerika waren ze fan van de groep. Zo speelde de band op de grootste indoor rave ter wereld in de Tokyo Dome in Japan en waren ze headliner op Glastonbury in het Verenigd Koninkrijk.

De groep trad wereldwijd ook op onder verschillende aliassen. Engelens bekendste nevenproject was Lords of Acid. In 2000 sloot Praga Khan als eerste Belgische band Rock Werchter af. Daarnaast maakte de band remixen voor Jean- Michel Jarre, Alice in Chains en White Zombie. De muziek van Praga Khan werd ook gebruikt in verschillende films zoals ‘Basic Instinct’, ‘Sliver’, ‘Austin Powers (The Spy Who Shagged Me)’ en ‘Strange Days’.

33 jaar

33 jaar na hun eerste single zet Maurice Engelen nu een punt achter Praga Khan als liveband: “Aan alle mooie liedjes komt een eind”, klinkt het in een persbericht. “Met Praga Khan heb ik de hele wereld gezien, maar nu kom ik op het punt dat ik die wilde jaren achter me laat. In de AB geef ik er dit jaar nog een laatste keer een lap op!” Maurice gaat wel nog verder met zijn theatershows en andere projecten.

De allerlaatste liveshow van Praga Khan, ‘The End’, is te zien op vrijdag 9 september in de AB in Brussel. Tickets zijn te koop vanaf vrijdag 18 februari om 11u00 en dit via de website www.abconcerts.be.

Volledig scherm Praga Khan © RV