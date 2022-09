Postuum album van Arno komt eind deze week uit

MuziekZanger Arno is niet meer, maar hij laat na zijn dood toch nog een laatste keer zijn oerklanken en zijn blues weerklinken. Vanaf donderdag 29 september is zijn nieuwe single Take me back te horen en op vrijdag 30 september komt zijn postume plaat Opex uit.

Het nieuwe album van Arno is vernoemd naar de wijk waar hij opgroeide in Oostende. Opex is waar zijn vader en moeder elkaar leerden kennen en waar hij naar Elvis Presley ging luisteren bij zijn buurjongen. De tien liedjes op het allerlaatste album van ‘le plus beau’ baden in een moerassige sfeer van verdriet en van hoop. Het waren deze nummers die hem staande hielden, tot hij zijn grootste gevecht uiteindelijk verloor.

Opex is een familiealbum met heel wat herinneringen geworden. In het lied Grand-père figureert Charles Hintjens, Arno’s grootvader die hem vrouwen leerde verleiden op volksbals. I can’t dance herneemt een van de beste songs van Tjens Couter, het duo met Paul Couter met wie hij jarenlang toerde en La vérité is opgebouwd vanuit een beat van Felix Hintjens, de jongste van Arno’s twee zonen die ook in de muziek zit. En in Les boulettes zingt de Oostendse Brusselaar simpelweg over zijn edele delen.

Met Take me back ging Arno voor een donkere song vol zelfreflectie. Het lied hoort thuis in het rijtje ballades waarin Arno als een doler de weg kwijt is en een vrouw vraagt om hulp en genegenheid vraagt. Take me back is vanaf donderdag al op de radio te horen.

LEES OOK

BEKIJK OOK