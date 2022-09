Postuum album ‘Opex’ van Arno Hintjens voorgesteld in intieme kring

Naast Arno’s broer en beste vriend waren er nog enkele belangrijke personen uit zijn leven aanwezig. Het gaat onder meer om zijn bassist Mirko Banovic en Shelle Dierickx van de ICP Studio. Samen luisterden ze naar ‘Opex’, het laatste album van Hintjens, dat vanaf 30 september te koop is. Het laatste project van de zanger, is genoemd naar de Oostendse wijk waar hij opgegroeid is. De Vlaamse zanger nam deze laatste nummers op slechts enkele maanden voor zijn overlijden, en met de hulp van zijn broer Peter en zijn oudste zoon Felix. “Arno vroeg niet of ik wilde helpen, hij zéí het me”, aldus de broer van de zanger in ‘Het Nieuwsblad’. “Dus ik antwoordde: Oké. (lacht) Ik mocht doen wat ik wilde. En hij was content. Fierheid, dat overheerst nu. Maar ernaar luisteren, blijft zwaar.”