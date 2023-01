Poster met albumcover van Demi Lovato verbannen in het Verenigd Koninkrijk: “Belediging voor Christenen”

Muziek Na meerdere hints: lost Taylor Swift binnenkort ‘Speak Now (Taylor’s Version)’?

Taylor Swift (33) werkt naar verluidt aan haar ‘eigen versie’ van haar album ‘Speak Now’. Deze zou binnen een paar maanden al verschijnen. De zangeres neemt hiervoor de songs uit 2010 opnieuw op, zodat ze zélf in het bezit is van de muziekrechten. “Taylor is in alle stilte in de studio bezig geweest met het opnieuw opnemen”, verklapt een bron aan ‘The Sun’.

