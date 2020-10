Post Malone grote winnaar tijdens Billboard Music Awards (+ de meest memorabele momenten)

Ook kwam hij als grote winnaar uit de bus in de categorie rap, waar hij vier prijzen voor binnenharkte. Hij won de prijs voor beste rapalbum, -tour, -artiest en mannelijke rapartiest. Daarnaast was hij ook nog de beste Billboard 200-, Hot 100- en streamingnummer-artiest.

Niet alleen Post Malone, maar ook anderen pakten meerdere prijzen. Zo won Khalid (22) vijf prijzen in de categorie R&B (waaronder beste artiest, album en nummer), kreeg Kanye West (43) vier onderscheidingen voor zijn werk in het gospel-genre en pakte ook Lil Nas X (21) met zijn hit Old Town Road vier awards. Daarnaast kregen zowel de Jonas Brothers als Billie Eilish drie prijzen.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Post Malone neemt een award in ontvangst op het podium. © Photo News

John Legend draagt optreden op aan Chrissy Teigen

John Legend heeft tijdens de uitreiking een emotioneel nummer opgedragen aan zijn vrouw, Chrissy Teigen. Het stel verloor eind vorige maand hun ongeboren kind. Ook host Kelly Clarkson stond stil bij dat verlies, toen ze Johns optreden aankondigde. “Hij en Chrissy hebben een manier gevonden om ons in hun leven te laten, tijdens de hoogte- en de dieptepunten. Wij leven met jullie mee in deze ontzettend moeilijke tijd en ik ben blij dat je je talent met ons blijft delen voor dit speciale optreden”, aldus Kelly. Voordat John het nummer ‘Never Break’ begon, zei hij: “Deze is voor Chrissy.”

John en Chrissy maakten half augustus bekend dat ze hun derde kindje verwachtten. Ze zijn al ouders van dochter Luna (4) en zoon Miles (2). Eind september vertelde Chrissy op sociale media dat ze in het ziekenhuis was opgenomen met zwangerschapscomplicaties. Een paar dagen later deelde ze een post waarin ze schreef dat het jongetje, dat John en zij al Jack hadden genoemd, het niet had gehaald. Daarin schreef ze: “We rijden naar huis zonder baby. Hoe kan dit waar zijn?”

Politieke boodschap

Demi Lovato bracht dan weer een uitgesproken politiek optreden. Ze liet ook meteen weten geen boodschap te hebben aan negatieve commentaar op haar politieke statement. In haar liedje ‘Commander’ in Chief uit ze zich kritisch over de Amerikaanse president Donald Trump. “Begrijp je dat ik als beroemdheid ook politieke meningen kan hebben? Zijn jullie vergeten dat celebs niet alleen hun hele leven bezig zijn met entertainen?”, klonk het.

Maar de negativiteit doet Demi niets. “Het maakt me geen ruk uit ,als dit mijn carrière ruïneert,” aldus de zangeres. Ze beroept zich op haar vrijheid van meningsuiting is niet bang om die van de daken te schreeuwen ondanks het risico om fans te verliezen. “Ik ben te druk met teleurgesteld zijn dat jullie mij, een queer en Hispanic vrouw, het zwijgen opleggen om mijn publiek te pleasen.”

Alicia Keys maakt comeback

Ook Alicia Keys trad op bij de Billboard Music Awards, al was dat voor haar nog extra bijzonder. Het was namelijk voor het eerst sinds 2012 dat de zangeres weer op het podium van de Billboard Music Awards stond, iets waar ze enorm naar had uitgekeken. De zangeres had gezworen een nieuwe kant van zichzelf te willen laten zien, iets waar ze volgens haar fans en de toeschouwers in de zaal met haar nummer ‘Love Looks Better’ ook in is geslaagd.

“Ik ben een mooie vrouw op mijn eigen, en ik bevind me op een goede plek. Of je dat nu leuk vindt of niet, dat maakt mij niet zoveel uit”, aldus Alicia Keys. “Ik moet absoluut naar mijn eigen waarheid leven, met mijn eigen authentieke energie. Dat is een nieuwe ontdekking geweest, en ik heb er oprecht van genoten om deze andere kanten van mezelf te leren kennen.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook tal van andere artiesten traden trouwens op tijdens de show, die zoals ieder jaar in The Dolby Theater in Los Angeles werd plaatsvond en gepresenteerd werd door Kelly Clarkson. Eigenlijk had de show al op 29 april moeten plaatsvinden, maar dat werd verplaatst vanwege de coronamaatregelen.

LEES OOK: