PORTRET. Zangtalent door kogelstoot, een rol in ‘Fight Club’ en bevriend met Trump. Dit was Meat Loaf

Muziek YouTuber Acid gaat viraal met eigen single: “Platenfir­ma's mogen stoppen met bellen, ik heb geen extra promo nodig”

Acid (22) is niet alleen op YouTube een hit. Ook in de muziekwereld doet de ‘Slimste Mens’-kandidaat het momenteel goed. Zijn nieuwe single ‘Go Acid’, die vorige maand het licht zag, scoort bijzonder goed. De Blankenbergenaar slaagde er zelfs in om Adele in te halen in de Spotify Top 50.

13 januari